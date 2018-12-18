ЦСКА проиграл «Витязю» и прервал 18-матчевую победную серию в КХЛ
Московский ЦСКА проиграл подольскому «Витязю» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Подмосковье, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Александр Семин и Алексей Макеев.
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«Витязь» прервал 18-матчевую победную серию ЦСКА в регулярном чемпионате.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Подольск) — ЦСКА (Москва) — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
1:0 — Семин (Евсеенков, Мозик) — 15:45 (5x4),
2:0 — Макеев — 32:00