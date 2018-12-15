Украинский боксер Усик станет актером после завершения карьеры

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик готов стать киноактером после завершения боксерской карьеры, сообщает 24tv.ua.

При этом 31-й летний спортсмен намерен выступать еще семь-восемь лет.

«Дай бог еще лет семь-восемь побоксировать, а потом хотел бы сниматься в кино. Голливуд? Я еще не владею английским так, как бы хотелось. Учу, но такой ленивый, что просто не могу себе представить, какой я ленивый. Это необходимо на данный момент, как и плавать», — сказал боксер.

Реклама

Усик на профессиональном ринге одержал 16 побед в 16 боях.

Ранее сообщалось, что Усик готов защитить Киево-Печерскую лавру от радикалов.