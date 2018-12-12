«Реал» опубликовал заявку на матч Лиги чемпионов против ЦСКА
Опубликована заявка мадридского «Реала» на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против московского ЦСКА, сообщает «Советский спорт».
За «сливочных» не выступят капитан Серхио Рамос и полузащитник Дани Себальос. В то же время на поле выйдут защитник Марсело и хавбек Тони Кроос, восстановившиеся после травм.
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Встреча состоится 12 декабря в 20.55 по московскому времени.
«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее полузащитник армейцев Никола Влашич поделился ожиданиями от матча против «королевского клуба».
�� Lista de convocados para el partido contra el @pfc_cska.#RMUCL | #HalaMadrid pic.twitter.com/zWzhLt7x9e— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 12 декабря 2018 г.