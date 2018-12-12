«Реал» опубликовал заявку на матч Лиги чемпионов против ЦСКА

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Опубликована заявка мадридского «Реала» на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против московского ЦСКА, сообщает «Советский спорт».

За «сливочных» не выступят капитан Серхио Рамос и полузащитник Дани Себальос. В то же время на поле выйдут защитник Марсело и хавбек Тони Кроос, восстановившиеся после травм.

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Встреча состоится 12 декабря в 20.55 по московскому времени.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее полузащитник армейцев Никола Влашич поделился ожиданиями от матча против «королевского клуба».