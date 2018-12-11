Хоккеисты «Сент-Луиса» устроили драку во время тренировки
На тренировке выступающего в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) клуба «Сент-Луис Блюз» произошла драка, сообщает «Советский спорт».
Случилась потасовка накануне матча регулярного чемпионата с «Флоридой Пантерз».
Защитник Роберт Бортуццо и нападающий Зак Сэнфордом нанесли друг другу несколько ударов, прежде чем их разняли. причина конфликта неизвестна.
Ранее сообщалось, что российский нападающий «Чикаго Блэкхокс» Артем Анисимов не выступит в составе команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипег Джетс».