Загитова рассказала о взаимоотношениях с Медведевой

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Олимпийская чемпионка 2018 года в Пхенчхане россиянка Алина Загитова заявила, что не общается с серебряным призером Игр-2018 Евгенией Медведевой.

«Нет, мы не общаемся. Во-первых, она уехала в Канаду. Мы в принципе с ней много не общались, особенно перед Олимпиадой. Сложно ответить на вопрос, почему. Даже сформулировать сложно», — цитирует Загитову «РИА Новости».

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Фигуристка отметила, они сказали друг другу теплые слова после Олимпиады. Спортсменка также не стала называть причину прекращения общения.

«Мы уже с ней все выяснили на Олимпиаде. С тех пор, как она уехала, и она мне не пишет, и я не пишу. Да я в принципе не люблю писать. И разговаривать тоже. Мне даже с родителями иногда разговаривать по телефону просто лень», — добавила Загитова.

Ранее Загитова призналась, что ее злят «диванные критики».