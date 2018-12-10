Почетный президент ФФККР верит в победу Загитовой над Кихирой

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Почетный президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Валентин Писеев прокомментировал результаты финала Гран-при в Ванкувере, передают «Известия».

Японская фигуристка Рики Кихира заняла первое место, набрав 233,12 балла по сумме двух программ. Серебро завоевала олимпийская чемпионка 2018 года россиянка Алина Загитова, в активе которой 226,53 балла.

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«Кихира — уникальная фигуристка, без слабых мест. Бороться с ней очень сложно, но наши девочки способны сместить ее с трона. Во-первых, я не теряю веру в Алину Загитову, которая способна обыграть японку на чемпионате мира, если та допустит ошибку. Во-вторых, в следующем году в профессионалы перейдут наши юниорки — Александра Трусова, Алена Канышева, Алёна Косторная, которые уверенно делают четвертные прыжки. Думаю, что Кихире тогда точно не поздоровится», — заявил Писеев.

В финале юниорского Гран-при золото получила российская фигуристка Алена Косторная (217,98), второе место заработала Александра Трусова (215,20), третье — Алена Канышева (198,14).

Ранее Загитова объяснила поражение в финале Гран-при.