Стали известны чемпионы мира лиги ТНА
Завершился финал 11-го по счету чемпионата мира «Бои по правилам ТНА», в котором определились лучшие бойцы 2018 года, передает «Советский спорт».
Чемпионат мира лиги ТНА выиграли Ассуйк Юсеф (Дания), Шер Мамазулунов (Узбекистан) и Фабио Кваси (Нидерланды). Почетными гостями финалов на «Татнефть Арене» стали президент Татарстана Рустам Минниханов, чемпион мира по боксу WBA, IBF Денис Лебедев, сообщает пресс-служба соревнований.
Российские бойцы Владислав Украинец и Игорь Дармешкин не смогли стать чемпионами мира. Они уступили Ассуйку Юссефу и Фабио Кастелло Кваси из Голландии соответственно.
Ранее бывший чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший назвал начатую Хабибом Нурмагомедовым потасовку с ирландским бойцом смешанного стиля (ММА) Конором Макгрегором ответом мужчины.