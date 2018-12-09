Стали известны чемпионы мира лиги ТНА

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Завершился финал 11-го по счету чемпионата мира «Бои по правилам ТНА», в котором определились лучшие бойцы 2018 года, передает «Советский спорт».

Чемпионат мира лиги ТНА выиграли Ассуйк Юсеф (Дания), Шер Мамазулунов (Узбекистан) и Фабио Кваси (Нидерланды). Почетными гостями финалов на «Татнефть Арене» стали президент Татарстана Рустам Минниханов, чемпион мира по боксу WBA, IBF Денис Лебедев, сообщает пресс-служба соревнований.

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Российские бойцы Владислав Украинец и Игорь Дармешкин не смогли стать чемпионами мира. Они уступили Ассуйку Юссефу и Фабио Кастелло Кваси из Голландии соответственно.

Ранее бывший чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший назвал начатую Хабибом Нурмагомедовым потасовку с ирландским бойцом смешанного стиля (ММА) Конором Макгрегором ответом мужчины.