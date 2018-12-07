Фигуристка Косторная лидирует после короткой программы

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Российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы в финале юниорского Гран-при в Канаде, сообщает «Советский спорт».

Косторная установила мировой рекорд среди юниоров, получив за свое выступление 76,32 балла.

На втором месте расположилась еще одна россиянка Александра Трусова с 74,43 балла. Тройку лидеров замыкает российская фигуристка Алена Канышева, набравшая 68,88 балла.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы юниорок.

Ранее сообщалось, что отсутствие Медведевой в финале Гран-при не скажется на интересе к турниру.