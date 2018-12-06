Хабиба Нурмагомедова обвинили в сексизме после совета девушкам-бойцам
Российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова обвинили в сексизме после совета, который он дал девушкам-бойцам, передает «Советский спорт».
Во время пресс-конференции в Саудовской Аравии спортсмен посоветовал девушкам быть бойцами внутри своего дома.
«Еще один совет — всегда добивайте своего мужа. Лучше сражайтесь с ним», — сказал Нурмагомедов.
После этих слов на россиянина обрушилась волна критики.
«Комментарий Хабиба звучит как нечто полувековой давности», — было опубликовано в твиттере MMA Bible.
«При чем тут религия? У меня друг-мусульманин, мы вместе тренируемся, и он очень поддерживает девчонок-бойцов в нашем зале», — написал один из пользователей.
«Хабиб — сексист. Надеюсь, его кто-нибудь побьет», — написал bullixm.
«К сожалению, сексизм побеждает. Я была разочарована таким ответом. Но это было ожидаемо, учитывая взгляды Хабиба», — отметил еще один пользователь.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов не появится на заседании Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) по делу о драке, произошедшей после боя против ирландца Конора Макгрегора на турнире UFC 229.