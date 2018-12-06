Пеле сделал выбор между Марадоной и Месси

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Легендарный бразильский нападающий Пеле считает, что аргентинский форвард Диего Марадона лучше своего соотечественника Лионеля Месси, сообщает «Советский спорт».

78-летний Пеле подчеркнул, что определение лучшего футболиста в истории — дело вкуса.

«Кто-то говорит, что Месси — лучший игрок в истории. Это нормально. Это дело вкуса. Но чтобы сравнивать кого-то со мной, то футболист должен отменно забивать правой и левой ногой, а также головой. Для меня Марадона — один из лучших футболистов в истории. Лучше ли он Месси? Да, это так», — сказал бразилец в интервью Folha de S. Paolo.

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Пеле — трехкратный чемпион мира, лучший футболист XX века по версии Комиссии Международной федерации футбола (ФИФА). Диего Марадона выиграл чемпионат мира в 1986 году.

Ранее Неймар заявил, что каждый великий футболист должен сыграть в чемпионате Англии.