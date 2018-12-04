Егоров признал судейскую ошибку в матче «Спартака» и «Локомотива»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/446/11700446/RIAN_3229242.HR-pic905-895x505-48862.jpg">

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров признал судейскую ошибку в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Локомотивом», передает «Спорт-Экспресс».

Арбитр Сергей Карасев ошибочно назначил пенальти в ворота «Спартака» в эпизоде с защитником Команды Николаем Рассказовым.

Реклама

«Видел запись, и не стану говорить, что черное – это белое. Пенальти назначен ошибочно, но упрекнуть арбитра Карасева не могу, потому что по ходу прямой трансляции ни у кого не возникло сомнений даже после просмотра повторов. Хорошо, что появилось новое видео, справедливость восторжествует – парень не пропустит одну игру.

«Спартак» обратился в КДК с просьбой отменить красную карточку, комитет вышел на экспертно-судейскую комиссию. Ещё раз повторю: на мой взгляд, 11-метровый назначен ошибочно», — заявил он.

Ранее сообщалось, что РФС может отменить красную карточку защитника «Спартака».