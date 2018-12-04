Загитова стала лучшей спортсменкой года в номинации «Гордость России»
Российская фигуристка Алина Загитова победила в номинации «Гордость России» в категории «Спортсменка года», сообщает «Советский спорт».
4 ноября в Москве проходит торжественная церемония награждения лауреатов Национальной спортивной премии за 2018 год.
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Также на премию претендовали фехтовальщица Инна Дериглазова и гимнастка Ангелина Мельникова.
Загитова стала золотой медалисткой Олимпийских игр 2018 года. Ее следующее выступление состоится на финальном этапе Гран-при в Ванкувере, который состоится с 6 по 9 декабря.
Ранее сообщалось, что Черчесов признан лучшим тренером года на вручении Национальной спортивной премии.