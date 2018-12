Диджей был обвинен в домогательствах к обладательнице «Золотого мяча»

Французского диджея Мартина Сольвейга обвинили в домогательствах к обладательнице женского «Золотого мяча» Аде Хегерберг, передает «Советский спорт».

После того, как футболистка «Лиона» и сборной Норвегии получила награду, диджей предложил ей станцевать тверк. Спортсменка ответила отказом. В социальных сетях Сольвейга обвинили в домогательствах.

«Немного удивлен тому, что читаю в Сети, ведь я не хотел никого обидеть. Это была шутка, возможно, плохая, и я хочу извиниться за это. Не знал, что это могут посчитать преступлением. Люди, которые следили за мной в течение 20 лет знаю, как я уважительно отношусь к женщинам», — сказал Сольвейг в видеообращении в твиттере.

Ранее сообщалось, что обладательницей «Золотого мяча» стала футболистка «Лиона».

Sincere apologies to the one I may have offended. My point was : I don't invite women to twerk but dance on a Sinatra song. Watch the full sequence People who have followed me for 20 years know how respectful I am especially with women pic.twitter.com/pnZX8qvl4R