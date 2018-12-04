Месси впервые с 2006 года не попал в тройку лучших футболистов мира
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси впервые с 2006 года оказался вне тройки лучших футболистов мира, сообщает «Советский спорт».
Месси занял лишь пятую строчку в голосовании, по итогам которого определяется обладатель «Золотого мяча».
Форвард уступил Луке Модричу («Реал», сборная Хорватии, 753), Криштиану Роналду («Ювентус», сборная Португалии, 476 очков), Антуану Гризманну («Атлетико», сборная Франции, 414) и Килиану Мбаппе («ПСЖ», сборная Франции, 347).
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Месси становился обладателем «Золотого мяча» пять раз (2009, 2010, 2011, 2012, 2015).
Ранее Мбаппе выиграл «Золотой мяч» для игроков младше 21 года.