Против напавшего на Глушакова фаната возбудили административное дело

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В отношении выбежавшего на поле болельщика во время матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы между московским «Спартаком» и «Рапидом» (1:2) заведено административно дело, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел во втором тайме игры. Фанат красно-белых выбежал на газон и направился к капитану «Спартака» Денису Глушакова, в результате чего между болельщиком и футболистом завязалась потасовка.

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Стюарды спустя некоторое время удалили фаната с поля. В ГУ МВД по Москве на болельщики составили протокол по ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ («Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»). Ему грозит денежный штраф или административный арест до 15 суток, а также запрет на посещение спортивных соревнований от года до семи лет.

Ранее сообщалось, что «Спартак» установил антирекорд посещаемости в еврокубках.