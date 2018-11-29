«Спартак» установил антирекорд посещаемости в еврокубках
Московский «Спартак» в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы уступил «Рапиду», сообщает «Советский спорт».
Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Игру посетили 20 тысяч 739 зрителей — это самый низкий показатель для стадиона в Тушине в еврокубках.
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Таким образом, на домашней арене красно-белых был установлен антирекорд посещаемости в еврокубках.
Ранее сообщалось, что атаковавший Дениса Глушакова фанат «Спартака» объяснил свой поступок.