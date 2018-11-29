Акинфеев, Игнашевич и Жирков проведут прощальный матч за сборную России

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Российский футбольный союз (РФС) планирует провести прощальный матч для вратаря Игоря Акинфеева, защитника Сергея Игнашевича, полузащитников Юрия Жиркова и Александра Самедова, сообщает газета «Известия».

Отмечается, что товарищеская встреча должна пройти в 2019 году, однако точная дата пока не определена, так как весной сборная России стартует в квалификационном раунде чемпионата Европы — 2020.

Ранее хавбек сборной России назвал лучших футболистов чемпионата мира 2018 года.