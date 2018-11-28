Известен победитель матча за шахматную корону

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Норвежский шахматист Магнус Карлсен одержал победу в матче за шахматную корону, сообщает «Советский спорт».

Карлсен обыграл американского спортсмена Фабиано Каруану.

Первые 12 партий закончились ничейным результатом, счет был равным — 6:6. Судьбу матча шахматисты решали в тай-брейке. Карлсен выиграл три партии из четырех, что позволило ему одержать победу в матче за шахматную корону.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее Карлсен выиграл вторую партию тай-брейка в матче за шахматную корону.