Быков рассказал о коррупции в хоккее

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Двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Гагарина Вячеслав Быков рассказал о том, что сталкивался с коррупцией в хоккее, передает «Матч ТВ».

Быков тренировал сборную России с 2006 по 2011 года, также возглавлял с 2004 по 2009 года.

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«Я сталкивался с коррупцией в хоккее. И не раз. В ЦСКА пришел агент, звал участвовать в коррупционной схеме. Я рекомендую хоккеистов руководству, они получают контракт в клубе, после чего меня поощряют финансово. Выгнал человека за дверь. Узнал ли сумму? До этого дело не дошло.

И в сборной, и в «Салавате» кого-то предлагали. Приходили разные люди. Агенты, друзья какие-то. Как-то выходили на меня. Намекали, мол, если пригласите этого игрока в национальную команду, то в долгу не останемся. Также посылал куда подальше.

Для меня главный критерий отбора — мастерство хоккеиста, его характер и трудолюбие. Понимаю, что даже один приезд в национальную команду повышает ценник игрока в несколько раз. Эти схемы давно известны», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Знарок вернулся в сборную России по хоккею.