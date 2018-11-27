Путин наградил Знарка орденом

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Президент России Владимир Путин наградил бывшего главного тренера сборной России Олега Знарка и первого вице-президента Федерации хоккея России Романа Ротенберга, сообщает «Советский спорт».

Отмечается, что экс-наставник национальной команды удостоился ордена Александра Невского, Ротенберг — ордена Дружбы.

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«Все вы благодаря труду, таланту добились высот в профессии и, что крайне важно, вдохновляете других увлеченностью своим делом, постоянным творческим поиском, уникальными достижениями и, конечно, искренней заботой о России, личной ответственностью за мир в нашей стране, за ее процветание.

Убежден, что только с таким отношением к родной стране можно совершать масштабные прорывы, решать самые амбициозные и смелые задачи, в том числе там, где отвага и риск идут рука об руку», — сказал президент.

Ранее сообщалось, что Знарок вернулся в сборную России по хоккею.