Адвокат дал прогноз на решение суда по делу Кокорина и Мамаева

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Практикующий адвокат Виталий Криворученко дал прогноз на решение суда по делу нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«Скорее всего, будет небольшой срок, но условный. Есть такая поговорка: бей своих, чтобы чужие боялись. Им избрали мерой пресечения заключение под стражей в целях профилактики, потому что дело имело большой общественный резонанс. Хотели показать, что наших звезд тоже можно привлечь. По той же причине некоторые губернаторы и министр Улюкаев отбывают наказание. Надо показать, что у нас перед судом и законом все равны», — цитирует Криворученко «Чемпионат.com».

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Эксперт отметил, что решение суда станет «публичной поркой» для футболистов. Он добавил, что общественный резонанс нужен для того, чтобы научить других.

«Им вменяют преступление средней тяжести, они ранее не судимы, признали свою вину, в этой ситуации суд, чтобы дать реальное наказание, должен мотивировать свое решение. У них заслуги перед родиной, положительные характеристики, за них уже поручился Кадыров, сказав, что возьмет их в «Ахмат», какое бы наказание им в итоге ни дали», — сказал адвокат.

Кокорину и Мамаеву выдвинуты обвинения в избиении главы департамента Минпромторга Дениса Пака, гендиректора НАМИ Сергея Гайсина, а также водителя ведущей Первого канала.

Ранее адвокат Кокорина рассказала об оскорблениях в адрес игрока.