Шарапова рассказала, кем бы хотела стать вне тенниса
Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о том, какую бы профессию выбрала, если бы не стала спортсменкой, передает «Советский спорт».
«Если бы я не играла в теннис, то реализовала бы себя в архитектуре или дизайне.
В школе у меня не было на это времени, но с юности я увлекалась архитектурой, интересовалась разными типами зданий. Я очень люблю творческий подход. Нравится наблюдать, как эскизы потом воплощаются в жизнь», — приводит слова россиянки Tennis World USA.
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31-летняя Шарапова на текущий момент располагается на 29-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).
Ранее сообщалось, что Шарапова поедет на соревнования в Шэньчжэнь.