Форвард «Авангарда» назвал причины победы над «Слованом» в матче КХЛ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/75/11944075/RIAN_3244408.HR-pic905-895x505-32317.jpg">

Нападающий омского «Авангарда» Денис Зернов прокомментировал матч против братиславского «Слована» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает «Советский спорт».

Форвард рассказал о причинах победы над соперником со счетом 4:1.

Реклама

«Победить помогла особая подготовка. Нет никакой тайны. Просто мы с командой собрались, поговорили в раздевалке и решили, что хватит проигрывать. Хорошо играли, меньше ошибок допускали, ну и удача была на нашей стороне. Хоккей — это игра ошибок и эмоций. Поэтому без ошибок никуда, но в наших силах сделать так, чтобы их было меньше», — цитирует хоккеиста пресс-служба «Авангарда».

Зернов оформил дубль в данном матче.

Ранее спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча между челябинским «Трактором» и «Торпедо» из Нижнего Новгорода.