Форвард «Авангарда» назвал причины победы над «Слованом» в матче КХЛ
Нападающий омского «Авангарда» Денис Зернов прокомментировал матч против братиславского «Слована» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает «Советский спорт».
Форвард рассказал о причинах победы над соперником со счетом 4:1.
«Победить помогла особая подготовка. Нет никакой тайны. Просто мы с командой собрались, поговорили в раздевалке и решили, что хватит проигрывать. Хорошо играли, меньше ошибок допускали, ну и удача была на нашей стороне. Хоккей — это игра ошибок и эмоций. Поэтому без ошибок никуда, но в наших силах сделать так, чтобы их было меньше», — цитирует хоккеиста пресс-служба «Авангарда».
Зернов оформил дубль в данном матче.
Ранее спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча между челябинским «Трактором» и «Торпедо» из Нижнего Новгорода.