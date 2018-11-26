Сироткин был признан фанатами вторым после Алонсо гонщиком дня

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Российский пилот британской команды «Уильямс» Сергей Сироткин был признан болельщиками одним из лучших гонщиков Гран-при Абу-Даби «Формулы-1», сообщает «Советский спорт».

Спортсмен занял вторую строчку опроса с 17% голосов, уступив испанцу Фернандо Алонсо, набравшему 22%.

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Напомним, что до этого фанаты автогонок решили организовать шутливый флешмоб и массово голосовали за Сироткина, на счету которого в «Формуле-1» лишь одно очко. Он занимает последнее место в личном зачете.

Россиянин не будет выступать в чемпионате в сезоне-2019.

Ранее «Уильямс» прокомментировала карьеру Сироткина в «Формуле-1».