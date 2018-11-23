Загитова отказалась отвечать на вопрос о возможной встрече с Медведевой

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова не стала отвечать на вопрос о том, хотелось бы ей встретиться с соотечественницей Евгенией Медведевой в финале серии Гран-при, сообщает «Советский спорт».

«Это провокационный вопрос, я не буду отвечать на него», — сказала Загитова.

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Фигуристка отметила, что не знает, будет ли смотреть заключительный этап Гран-при во Франции с участием Медведевой.

«В целом пока не знаю буду ли смотреть трансляцию. Если получится, обязательно сделаю это», — сказала олимпийская чемпионка.

Также Загитова не стала оценивать шансы Медведевой на выход в финал Гран-при.

Заключительный этап Гран-при по фигурному катанию стартует 23 ноября в Гренобле. Свои короткие программы представят россиянки Евгения Медведева, Станислава Константинова и Мария Сотскова. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.