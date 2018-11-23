Загитова отказалась отвечать на вопрос о возможной встрече с Медведевой
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова не стала отвечать на вопрос о том, хотелось бы ей встретиться с соотечественницей Евгенией Медведевой в финале серии Гран-при, сообщает «Советский спорт».
«Это провокационный вопрос, я не буду отвечать на него», — сказала Загитова.
Фигуристка отметила, что не знает, будет ли смотреть заключительный этап Гран-при во Франции с участием Медведевой.
«В целом пока не знаю буду ли смотреть трансляцию. Если получится, обязательно сделаю это», — сказала олимпийская чемпионка.
Также Загитова не стала оценивать шансы Медведевой на выход в финал Гран-при.
Заключительный этап Гран-при по фигурному катанию стартует 23 ноября в Гренобле. Свои короткие программы представят россиянки Евгения Медведева, Станислава Константинова и Мария Сотскова. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.