Адвокат Мамаева назвал обвинения Пака надуманными и необоснованными

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Адвокат полузащитник «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что его клиент не будет платить компенсацию начальнику департамента автомобильной промышленности и железнодорожного транспорта Минпромторга Денису Паку и чиновнику Сергею Гайсину, передает «Спорт-Экспресс».

Защитник утверждает, что хавбек «горожан» не принимал участие в их избиении.

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«Мамаев не причастен к этому эпизоду, поэтому нет, не выплачивал. Мы обжалуем обвинение в избиении Пака и Гайсина. Оно, на наш взгляд, подлежит полному исключению — как надуманное и необоснованное», — подчеркнул Бушманов.

До этого футболист выплатил компенсацию водителю ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталию Соловчуку.

Ранее бывший чемпион мира в супертяжелом весе, ныне депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал скандал с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и Мамаева.