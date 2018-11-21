Тренеру «Енисея» Аленичеву вернули водительские права

<img src="//img.gazeta.ru/files3/991/12063991/RIAN_5683984.HR-pic905-895x505-80565.jpg">

Главному тренеру «Енисея» Дмитрию Аленичеву вернули водительские права, сообщает Sport24.

17 ноября специалист был задержан за вождение в нетрезвом виде. Как информировалось, Аленичев отказался от прохождения теста, чтобы определить уровень алкоголя в крови, а также хамил полицейским.

Реклама

Однако сам тренер утверждает, что это подстава, организованная для того, чтобы вынудить его уйти с поста главного тренера красноярской команды.

Аленичев продолжает подготовку команды к матчу 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо».

Ранее агент Аленичева рассказал о ситуации в клубе после скандала с участием тренера.