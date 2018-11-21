Дзюба счел справедливым поражение сборной России от Швеции

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Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба поделился мнением об итоге матча с Швецией в заключительном туре группового этапа Лиги наций, передает ТАСС.

Игра прошла в Швеции и завершилась победой местной команды со счетом 2:0. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Капитан россиян отметил, что команде не хватило ряда футболистов, которые пропускали матч из-за травм.

«О чем говорили, то и получили. Нельзя было проигрывать шведам борьбу, но давали им возможность делать подборы. Надо признать, что проиграли справедливо, шведы были лучше нас. Конечно, не хватало многих футболистов», — сказал Дзюба.

Сборная России финишировала на второй строчке в своей группе, не сумев подняться в элитный дивизион турнира.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов назвал поражение сборной России от Швеции заслуженным.