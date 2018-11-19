Авербух оценил перспективы Медведевой на турнире во Франции

Известный российский хореограф Илья Авербух поделился мнением о предстоящем этапе Гран-при по фигурному катанию во Франции, где выступит Евгения Медведева, передает ТАСС.

19-летней россиянке необходимо финишировать на первом месте, чтобы пройти в финал Гран-при, который состоится в Ванкувере.

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«Французский этап будет очень важным. Жене нужно побеждать, и очень надеюсь, что она прибавила в катании за это время. Ей достался сложный этап, придется бороться в условиях колоссальной конкуренции, в Гренобле выступит целая плеяда японок, и одна из них — 16-летняя Рика Кихира, ставшая победительницей этапа в Японии с уникальными двумя тройными акселями», — сказал олимпийский чемпион.

Ранее сообщалось, что Брайан Орсер рассказал о сложностях в работе с Медведевой.