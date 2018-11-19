Боец MMA обвинил в домогательствах допинг-офицера

Американский боец смешанных единоборств (MMA) Коди Макензи сделал заявление о домогательствах со стороны допинг-офицера, передает «Советский спорт».

30-летний спортсмен рассказал, что допинг-офицеры заставили его сдавать анализы у них на виду. При этом один из сотрудников якобы размахивал перед бойцом своим половым органом.

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«Представители Атлетической комиссии штата Невада заявили, что не позволят мне выйти на поединок. Я пошел в ванную и налил воду в чашку. Но они настаивали, чтобы я мочился при них. И тогда один из членов комиссии достал свой пенис и начал махать им, двигаясь в мою сторону. Он кричал: «Смотри, это не так уж и сложно!» Я ему говорю: «Чувак, это чертовы сексуальные домогательства. Ты не можешь так поступать». Там было пять или шесть свидетелей», — приводит слова бойца MMAFighting.

Впоследствии Макензи провалил допинг-тест и был дисквалифицирован на четыре года.

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