В сборную России срочно вызван защитник ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников в срочном порядке вызван в состав сборной России на матч против Швеции в рамках Лиги наций, сообщает «Советский спорт».

По словам пресс-службы команды, он заменит Федора Кудряшова, который не может играть по состоянию здоровья — проблемы с мышцами бедра.

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Встреча состоится 20 ноября в 22.25 по московскому времени.

Напомним, что последний матч Щенникова за сборную России прошел в 2016 году. Всего в составе национальной команде он сыграл 10 матчей.

Ранее агент защитника голландского «Витесса» Вячеслава Караваева Алексей Сафонов прокомментировал вызов нападающего Ари в сборную Россию на матчи против Германии (0:3) и Швеции в Лиге наций.