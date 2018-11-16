Тренер Тарасовой и Морозова ожидал от них более яркого выступления

Тренер российской пары Евгении Тарасовой и Владимира Морозова Максим Траньков заявил, что ожидал от фигуристов более зажигательного выступления в Москве.

«Лучше, чем на предыдущих стартах, но не могу сказать, что в восторге, были прокаты и лучше. Но ребята улучшат свое катание. Справились наконец с короткой программой, 78 с лишним баллов — это приличная сумма, но набирали за 80, и это наша цель. Было где-то осторожное катание, где-то вальяжное, поэтому хотел бы более зажигательного катания, как на тренировках», — цитирует заявление Транькова ТАСС.

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«Я даже волновался, они были очень хорошо готовы, не знал, как среагирует их организм. Волновался, не закончится ли это раньше времени, но все сложилось. Будем стараться теперь в произвольной», — добавил тренер.

Ранее сообщалось, что Тарасова и Морозов выиграли короткую программу в московском этапе Гран-при и установили мировой рекорд. Произвольные программы пары покажут 17 ноября.