Завершилась пятая партия матча за шахматную корону

Магнус Карлсен и Фабиано Каруана в матче за шахматную корону Reuters
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В Лондоне закончилась пятая партия матча за шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Фабиана Каруаной, сообщает «Советский спорт».

Партия вновь завершилась вничью. Агрессивно начал Каруана, но затем инициативу перехватил Карлсен. В итоге 33-м ходу гроссмейстеры согласились разойтись миром.

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Счет по итогам пяти партий равный — 2,5:2,5. Шестая партия матча за мировую шахматную корону будет сыграна 16 ноября.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию пятой партии.

Ранее Карлсен подвел итоги четвертой партии матча за шахматную корону.