Бузова рассказала о последствиях развода с Тарасовым

Телеведущая и певицаОльга Бузова рассказала, что после развода с полузащитником московского «Локомотива» Дмитрием Тарасовым многие люди ушли из ее жизни, а также призналась, что теперь редко смотрит футбол.

«Мне очень сложно поверить мужчине, что он меня полюбил за красивые глаза, доброту и чувство юмора, а не потому что я Ольга Бузова. Мой круг общения не меняется много лет.

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Многие ушли из моей жизни после того, как я развелась с супругом Дмитрием Тарасовым. Но многие остались. И они будут на моем концерте — и друзья, и жены футболистов — Маша Погребняк, Лариса Павлюченко», — цитирует Бузову kp.ru.

Телеведущая отметила, что не помнит, когда в последний раз смотрела футбол.

Ранее Бузова прокомментировала арест нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева.