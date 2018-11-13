В «Монако» высказались об обвинениях в нарушении регламента

В «Монако» высказались об обвинениях, которые касаются того, что клуб подписывал молодых игроков в обход регламента, передает ТАСС.

Клуб опроверг все обвинения. По информации издания L'Equipe со ссылкой на данные Football Leaks, клуб обходил регламент, чтобы подписывать футболистов моложе 15 лет, используя различные схемы для этого.

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«Монако» утверждает, что уважает действующее законодательство, в том числе правила перехода молодых игроков, как международные, так и внутри страны. Мы готовы объяснить наши способы приглашения юных футболистов для Федерации футбола Франции и французской футбольной лиги», — сказано в заявлении на официальном сайте клуба.

Ранее сообщалось, что «Монако» подписывал молодых игроков в обход регламента.