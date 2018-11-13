Семь юных футболистов погибли в аварии в Перу

Семь игроков детской команды по футболу погибли в результате аварии в Перу, сообщает «Советский спорт».

Как информирует Еl-nacional, происшествие произошло на севере страны. Автобус, который перевозил юных футболистов, сошел с дороги и упал в пропасть автобус. В результате аварии семеро детей скончались на месте, 11 были доставлены в больницу. Двое игроков уже покинули ее, а девять остаются в тяжелом состоянии.

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Команда с игроками до 14 лет ехала на региональный турнир.

Ранее сообщалось, что футболист спровоцировал аварию со смертельным исходом.