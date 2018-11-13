Гвардиола перечислил претендентов на чемпионский титул в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о том, какие футбольные клубы претендуют на чемпионской титул в Английской премьер-лиге (АПЛ), передает «Советский спорт».

Наставник думает, что лишь пять клубов способны достичь лидерства в соревновании.

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«Я считаю, что на титул претендуют «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси» и даже «Арсенал» с «Тоттенхэм Хотспур». Мы всего на два очка впереди всех», — рассказал испанский специалист Sky Sports.

Также он отметил, что «горожанам» предстоит еще много игр, прежде чем они заполучат заветное первое место.

«Большую часть матчей мы играем хорошо, но я вижу много вещей, которые мы можем улучшить. Сейчас только ноябрь. Впереди еще много матчей, даже не закончен первый круг. До конца сезона случиться может многое», — заключил Гвардиола.

«Манчестер Сити» на данный момент занимает первую строчку турнирной таблицы чемпионата Англии.

Ранее сообщалось, что бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич не считает правильным критиковать главного тренера команды Жозе Моуринью.