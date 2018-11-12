Теннисистка Александрова стала победительницей турнира в Лиможе
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Российская теннисистка Екатерина Александрова победила в турнире серии «челленджер» в Лиможе, сообщает «Советский спорт».
Спортсменка одолела в финале соотечественницу Евгению Родину со счетом 6:2, 6:2. Теннисистки находились на корте 50 минут.
Призовой фонд соревнования — $125 тыс.
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Ранее тренер мужской сборной России по теннису Игорь Куницын прокомментировал успех Карена Хачанова в текущем сезоне.
WTA. Лимож. Финал
Екатерина Александрова (Россия) — Евгения Родина (Россия) — 6:2, 6:2.