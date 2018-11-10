Карлсен доволен ничьей в первой партии с Каруаной
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Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен поделился мнением о ничьей в первой партии матча за мировую шахматную корону с американцем Фабиано Каруаной, передает «Советский спорт».
Карлсен отметил, что в целом удовлетворен исходом встречи, которая завершилась ничьей на 115-м ходу.
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«Думаю, это хороший результат. Я играл черными и матч завершился вничью. Хотя я очень хотел победить. Я показал, что не играл на ничью
Я пытался найти способ обмена для того, чтобы играть на победу, но не смог это сделать. Потом ждал ошибки соперника, но и этого не произошло», – приводит слова Карлсена пресс-служба турнира.
Следующая партия между Карлсеном и Каруаной пройдет 10 ноября.
Ранее сообщалось, что Карлсен заявил о ненависти со стороны женщин.