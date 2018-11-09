Сборная России по пляжному футболу вышла в финал турнира в Дубае

Сборная России вышла в финал Межконтинентального кубка по пляжному футболу, который проходит в Дубае, сообщает ТАСС.

Национальная команда победила команду Бразилии в полуфинале. Счет в конце основного времени был 4:4, однако в серии пенальти россияне одержали победу — 3:1.

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В финале соревнования 10 ноября сборная России встретится с Ираном.

Россия трижды выигрывала Межконтинентальный кубок в 2011, 2012, 2015. Дважды российские футболисты занимали второе место — 2013, 2014. В 2016 году стали бронзовыми призерами. В прошлом году россияне впервые в истории не смогли завоевать медали турнира.

Ранее сообщалось, что чемпионат мира по пляжному футболу в 2019 году пройдет в Парагвае.