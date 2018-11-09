Вратарь «Тампы» Василевский вышел на первое место по победам в сезоне НХЛ
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Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский вышел на единоличное первое место в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству побед, сообщает «Советский спорт».
Благодаря голкиперу, отразившему 35 бросков по воротам из 37 в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» (4:2), «Тампа» одержала девятую победу в сезоне.
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Василевский опередил по этому показателю вратаря «Торонто Мэйпл Лифс» Фредерика Андерсена.
Ранее сообщалось, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел в лидеры снайперской гонки.