Конте отказался решать конфликт с «Челси» в досудебном порядке

Бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте отказывается от встречи c юристами английского клуба и намерен довести дело до суда, сообщает «Советский спорт».

По информации Sky Sports News, англичане назначили встречу юристам бывшего тренера с целью досудебного урегулирования конфликта, однако Конте отказался от предложения.

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Летом 2018 года итальянец Антонио Конте был уволен «Челси», хотя его контракт истекал летом 2019. На его место пришел другой итальянский специалист Маурицио Сарри. Бывший тренер «Челси» настаивает на выплате ему полной зарплаты за сезон 2018/19 и на компенсацию за причинение ущерба репутации. Руководство лондонцев утверждает, что Конте неоднократно опаздывал на пресс-конференции, не соблюдал спонсорские обязательства, а также парковал машину в неположенном месте рядом с базой клуба.

По разным данным, в суде Конте намерен взыскать с «Челси» компенсацию в размере от €23 до €26 млн.

Ранее итальянский тренер Конте отказался возглавить мадридский «Реал».