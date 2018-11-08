Самедов не сыграет за «Спартак» в матче Лиги Европы с «Рейнджерс»

Полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов не выступит за команду в матче против шотландского «Рейнджерс» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы, сообщает RT.

Хавбек нет в заявке. Неизвестно, по какой причине футболист не примет участие в игре.

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Также нет информации о защитнике Дмитрии Комбарове, который занимался отдельно от общей группы на предматчевой тренировке.

Встреча состоится 8 ноября в 20.55 по московскому времени.

Ранее известный испанский арбитр Итурральде Гонсалес прокомментировал матч мадридского «Реала» против чешской «Виктории Пльзень» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.