ЦСКА и «Рома» назвали составы на матч Лиги чемпионов
Стали известны составы московского ЦСКА и римской «Ромы» на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Магнуссон, Набабкин, Обляков, Бийол, Ахметов, Влашич, Сигурдссон, Чалов.
Запасные: Помазун, Чернов, Ефремов, Нисимура, Щенников, Жамалетдинов, Хосонов.
«Рома»: Ульсон, Коларов, Фасио, Манолас, Сантон, Н'Зонзи, Кристанте, Пеллегрини, Флоренци, Клюйверт, Джеко.
Запасные: Миранте, Жезус, Шик, Маркано, Ундер, Дзаньоло, Эль-Шаарави.
Игра пройдет сегодня в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 20:55 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Ранее защитник ЦСКА рассказал о значимости стадиона «Лужники».
�� Наш состав на #ЦСКАрома!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 7 ноября 2018 г.
Акинфеев, Фернандес, Бекао, Магнуссон, Набабкин, Обляков, Бийол, Ахметов, Влашич, Сигурдссон, Чалов
Запасные: Помазун, Чернов, Ефремов, Нисимура, Щенников, Жамалетдинов, Хосонов pic.twitter.com/Mr7JxoSGjg