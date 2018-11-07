Российское посольство потребовало от властей Монако объяснить арест Рыболовлева

Представители посольства России во Франции направили официальный запрос в администрацию Монако с требованием дать официальный комментарий относительно задержания владельца футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Посольство запросило у властей Монако разъяснения в связи с распространяемой СМИ информацией о задержании российского гражданина Д.Е. Рыболовлева. На данный момент ни он сам, ни его представители в Посольство/ Генконсульство в Марселе/ Канцелярию в Вильфранш-сюр-мер не обращались», — говорится в заявлении посольства России в Париже.

Ранее сообщалось, что российский бизнесмен 6 ноября был задержан правоохранительными органами в связи с возможной причастностью к коррупционному скандалу. На данный момент в доме Рыболовлева продолжаются обыски.