Худобин рассказал о намерении сломать клюшку в ходе подготовки к «Коламбусу»
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Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин рассказал, как он собирается сфокусироваться на матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Коламбус Блю Джекетс», сообщает «Советский спорт».
В матче со своей бывшей командой «Бостон Брюинз» (1:2 ОТ) россиянин отразил 33 броска и пропустил решающую шайбу в овертайме, когда игроки «Далласа» остались втроем против пятерки соперника.
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«Произнесу пару ругательств, возможно, сломаю клюшку о стену, сяду в самолет, посмотрю телевизор, выйду из самолёта, снова выругаюсь, накричу на кого-нибудь и пойду спать», — цитирует Худобина официальный сайт НХЛ.
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