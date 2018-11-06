Фанат сборной Уэльса стал звездой благодаря любви к пиву
Видео по теме
╳
Болельщик сборной Уэльса по регби попал в трансляцию матча с командой Шотландии, сообщает «Советский спорт».
Во время попадания в кадр фанат сделал глоток из пластикового стакана с пивом, когда на стадионе звучал гимн. После глотка болельщик посмотрел на напиток необыкновенным взглядом, полным любви, чем запомнился всем зрителям.
Реклама
В твиттере фанаты посмеялись над болельщиком, выразив восхищение его взгляду.
«Лицо этого парня выражает настоящую любовь», — написал один из пользователей.
Ранее сообщалось, что в Турции фанат бутылкой разбил голову игроку и сорвал матч.
Find someone who looks at you the way this lad looks at his pint of beer... ��❤️ https://t.co/imiqgH3yRk— SPORTbible (@sportbible) 4 ноября 2018 г.