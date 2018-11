Фанат сборной Уэльса стал звездой благодаря любви к пиву

Болельщик сборной Уэльса по регби попал в трансляцию матча с командой Шотландии, сообщает «Советский спорт».

Во время попадания в кадр фанат сделал глоток из пластикового стакана с пивом, когда на стадионе звучал гимн. После глотка болельщик посмотрел на напиток необыкновенным взглядом, полным любви, чем запомнился всем зрителям.

В твиттере фанаты посмеялись над болельщиком, выразив восхищение его взгляду.

«Лицо этого парня выражает настоящую любовь», — написал один из пользователей.

Ранее сообщалось, что в Турции фанат бутылкой разбил голову игроку и сорвал матч.

Find someone who looks at you the way this lad looks at his pint of beer... ❤️ https://t.co/imiqgH3yRk