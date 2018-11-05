Названа дата вероятного проведения матча между победителями НХЛ и КХЛ

Матч между обладателями Кубка Стэнли и Кубка Гагарина может состояться в сентябре 2019 года, сообщает ТАСС.

Об этом проинформировал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель, который провел встречу с комиссионером Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэном.

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«Мы провели переговоры, но они в дальнейшем будут труднее, чем обычно. Есть планы провести матчи между обладателями Кубка Гагарина и Кубка Стэнли в сентябре. Гэри может быть готов, но нам нужно обсудить это с Континетальной хоккейной лигой (КХЛ). Гэри принципиально не против этих игр, но есть ряд различных точек в обсуждении», — заявил Фазель.

Также он отметил, что сложнее будет договориться на матч с обладателем Кубка Стэнли, потому что турнир завершится в июне, а нужно играть уже в сентябре.

Ранее олимпийский чемпион высказался о проведении матчей между клубами НХЛ и КХЛ.