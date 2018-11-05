Тренер «Барселоны» не будет рисковать Месси в матче с «Интером»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал, выйдет ли на поле в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов нападающий Лионель Месси, передает «Советский спорт».

Форвард попал в заявку на матч, хотя не до конца восстановился после перелома руки, который получит в матче чемпионата Испании против «Севильи» 20 октября.

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«Мы ждем результатов обследования докторов. Он может сыграть, но мы не уверены. Он показывает положительные результаты на тренировках, но мы не хотим, чтобы он травмировался снова. Я не могу сказать ничего наверняка, но мы точно не будем рисковать Лео», — приводит слова Вальверде пресс-служба Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА).

Матч «Барселоны» против «Интера» состоится 6 ноября в 23.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что главный тренер миланского «Интера» Лучано Спаллетти удивлен подходом «Барселоны» к подготовке к матчам.