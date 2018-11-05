Экс-тренер сборной России осудил критикующих Глушакова болельщиков

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал отношение болельщиков московского «Спартака» к полузащитнику команды Денису Глушакову, передает «Спорт-Экспресс».

Экс-наставник национальной команды не согласен с критикой в адрес хавбека.

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«Подобное отношение к капитану, столько сделавшего для «Спартака», просто не укладывается в голове. Хотя в основу он перестал попадать по спортивному принципу. А не потому, что лайком отреагировал на какие-то стишки. Ну а болельщикам нужно быть терпимее. Помнить хорошее. Возьмем, например, Карреру», — поделился мнением Игнатьев.

Напомним, что во время матча против екатеринбургского «Урала» в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) болельщики красно-белых скандировали оскорбления в адрес полузащитника столичного клуба Дениса Глушакова, а также исполняющего обязанности главного тренера Рауля Рианчо и владельца команды Леонида Федуна.

Ранее фанаты московской команды назвали игроков клоунами.